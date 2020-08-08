Власти Хабаровского края назвали диверсией проект о командировках бизнес-классом
Проект постановления правительства Хабаровского края, который потенциально разрешает чиновникам края пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах, был опубликован без ведома врио губернатора Михаила Дегтярева, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы врио губернатора. «Это самодеятельность и аппаратная диверсия», – отметили в пресс-службе краевого правительства и добавили, что «виновные будут наказаны».
7 августа Дегтярев в своем аккаунте в Instagram заявил, что за последние несколько лет чиновники, представляющие Хабаровский край, «практически не бывали в Москве» – это, по словам врио губернатора, влияет на участие региона в государственных программах. «Я хочу вас спросить, жители Хабаровского края. Сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства Хабаровского края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?» – задал он вопрос. Законопроект о командировках бизнес-классом появился на портале правовой информации края в тот же день. Позднее Дегтярев в своем канале в Telegram назвал решение о компенсациях перелетов бизнес-классом «несуществующим» и призвал «не верить фейкам».
Запрет на оплату полетов бизнес-классом за счет краевого бюджета в 2019 г. ввел предшественник Дегтярева Сергей Фургал, сообщала «Российская газета». Президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности 20 июля, спустя 11 дней после задержания Фургала по делу об организации убийств и покушении на убийства предпринимателей в середине 2000-х гг. Фургал содержится в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает.