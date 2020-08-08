Власти Хабаровского края назвали диверсией проект о командировках бизнес-классом

7 августа Дегтярев в своем аккаунте в Instagram заявил, что за последние несколько лет чиновники, представляющие Хабаровский край, «практически не бывали в Москве» – это, по словам врио губернатора, влияет на участие региона в государственных программах. «Я хочу вас спросить, жители Хабаровского края. Сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства Хабаровского края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?» – задал он вопрос. Законопроект о командировках бизнес-классом появился на портале правовой информации края в тот же день. Позднее Дегтярев в своем канале в Telegram назвал решение о компенсациях перелетов бизнес-классом «несуществующим» и призвал «не верить фейкам».