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Власти Хабаровского края назвали диверсией проект о командировках бизнес-классом

Ведомости

Проект постановления правительства Хабаровского края, который потенциально разрешает чиновникам края пользоваться бизнес-классом в самолетах и купе повышенной комфортности в поездах, был опубликован без ведома врио губернатора Михаила Дегтярева, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы врио губернатора. «Это самодеятельность и аппаратная диверсия», – отметили в пресс-службе краевого правительства и добавили, что «виновные будут наказаны».

7 августа Дегтярев в своем аккаунте в Instagram заявил, что за последние несколько лет чиновники, представляющие Хабаровский край, «практически не бывали в Москве» – это, по словам врио губернатора, влияет на участие региона в государственных программах. «Я хочу вас спросить, жители Хабаровского края. Сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или заместитель председателя правительства Хабаровского края, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом?» – задал он вопрос. Законопроект о командировках бизнес-классом появился на портале правовой информации края в тот же день. Позднее Дегтярев в своем канале в Telegram назвал решение о компенсациях перелетов бизнес-классом «несуществующим» и призвал «не верить фейкам».

Запрет на оплату полетов бизнес-классом за счет краевого бюджета в 2019 г. ввел предшественник Дегтярева Сергей Фургал, сообщала «Российская газета». Президент Владимир Путин отстранил Фургала от должности 20 июля, спустя 11 дней после задержания Фургала по делу об организации убийств и покушении на убийства предпринимателей в середине 2000-х гг. Фургал содержится в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных