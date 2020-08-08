Украина намерена закрыть КПП на границе с Крымом из-за коронавируса

Решение обусловлено поручениями президента Украины Владимира Зеленского, уточнил Немчинов и заявил, что Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП для предотвращения распространения коронавируса. Пропуск граждан Украины и членов их семей при этом будет свободным, ограничения также не будут распространяться на представителей дипломатических и гуманитарных миссий. Вопрос выезда иностранцев и лиц без гражданства из Крыма и Севастополя будет решать министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.