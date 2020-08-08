Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Украина намерена закрыть КПП на границе с Крымом из-за коронавируса

Ведомости

Украинские контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется въезд в Крым и выезд из него, будут временно закрыты на период с 9 по 30 августа, заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем канале в Telegram.

Решение обусловлено поручениями президента Украины Владимира Зеленского, уточнил Немчинов и заявил, что Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП для предотвращения распространения коронавируса. Пропуск граждан Украины и членов их семей при этом будет свободным, ограничения также не будут распространяться на представителей дипломатических и гуманитарных миссий. Вопрос выезда иностранцев и лиц без гражданства из Крыма и Севастополя будет решать министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На Украине зарегистрировано 79 750 случаев заражения коронавирусом, 34 216 из них – активные, сообщает министерство здравоохранения Украины. В Крыму, по данным российского оперативного штаба, выявлено 1410 случаев заражения коронавирусом. 353 человека на полуострове продолжают лечение. За минувшие сутки к 8 августа число больных в Крыму выросло на 24, днем ранее – на 39.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных