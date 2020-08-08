Украина намерена закрыть КПП на границе с Крымом из-за коронавируса
Украинские контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется въезд в Крым и выезд из него, будут временно закрыты на период с 9 по 30 августа, заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем канале в Telegram.
Решение обусловлено поручениями президента Украины Владимира Зеленского, уточнил Немчинов и заявил, что Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП для предотвращения распространения коронавируса. Пропуск граждан Украины и членов их семей при этом будет свободным, ограничения также не будут распространяться на представителей дипломатических и гуманитарных миссий. Вопрос выезда иностранцев и лиц без гражданства из Крыма и Севастополя будет решать министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
На Украине зарегистрировано 79 750 случаев заражения коронавирусом, 34 216 из них – активные, сообщает министерство здравоохранения Украины. В Крыму, по данным российского оперативного штаба, выявлено 1410 случаев заражения коронавирусом. 353 человека на полуострове продолжают лечение. За минувшие сутки к 8 августа число больных в Крыму выросло на 24, днем ранее – на 39.