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Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

Ведомости

В графике Владимира Путина не запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Нет такой встречи в графике», – сообщили в пресс-службе.

Ранее о том, что Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным, со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии сообщал политтехнолог Владислав Рогимов в своем телеграм-канале. «По информации от моего источника в АП Белоруссии Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», – утверждал он.

В Белоруссии с 9 августа ежедневно продолжаются протесты против итогов выборов президента. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов. Результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. Во время акций пострадали сотни, МВД республики подтвердило гибель одного человека.

Ранее по теме: К протестам в Белоруссии подключились демонстрации женщин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных