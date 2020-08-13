Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
В графике Владимира Путина не запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Нет такой встречи в графике», – сообщили в пресс-службе.
Ранее о том, что Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным, со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии сообщал политтехнолог Владислав Рогимов в своем телеграм-канале. «По информации от моего источника в АП Белоруссии Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», – утверждал он.
В Белоруссии с 9 августа ежедневно продолжаются протесты против итогов выборов президента. Предварительные данные ЦИК показали, что действующий президент страны Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. После дня голосования люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов. Результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. Во время акций пострадали сотни, МВД республики подтвердило гибель одного человека.