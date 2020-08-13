В МИД Германии вызвали посла Белоруссии
Белорусского посла в Германии Дениса Сидоренко вызвали в МИД страны для того, чтобы разъяснить позицию Берлина касательно президентских выборов, которые вызвали протесты в Белоруссии, сообщает Bild.
«Он был проинформирован о позиции Германии по поводу избирательного процесса», — пишет немецкое издание.
Ранее сегодня, как сообщал портал DW, министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал Евросоюз усилить давление на руководство Белоруссии из-за жестокости правоохранителей по отношению к протестующим.
Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская – 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.