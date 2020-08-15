Польша и США подписали договор об усилении военного сотрудничества
Польша и США подписали договор о расширении военного сотрудничества, который предполагает увеличение американского контингента на польской территории, пишет Reuters со ссылкой на госдеп.
Подписание соглашения состоялось в ходе визита в Польшу государственного секретаря США Майка Помпео, с польской стороны его подписал министр обороны Мариуш Блащак.
В рамках визита в Варшаву Помпео также встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, они обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами.
«Помпео и Моравецкий также обсудили пандемию COVID-19, безопасность сетей 5G и новое двухстороннее соглашение о сотрудничестве в разработке программы мирной ядерной энергетики для Польши», ‒ указано в сообщении.