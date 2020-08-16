Бывший соперник Лукашенко на выборах планирует встречу с политиками из США

«Это (переезд в Польшу) не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть ‒ перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», ‒ заявил представитель штаба.