Бывший соперник Лукашенко на выборах планирует встречу с политиками из США
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен уехать из Киева в Варшаву, где планирует встретиться с политиками из Вашингтона не из действующей власти, сообщил агентству «РИА Новости» руководитель его штаба Алексей Урбан.
«Это (переезд в Польшу) не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть ‒ перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», ‒ заявил представитель штаба.
Ранее в штабе сообщили, что семья Цепкало находится на территории Украины, куда перебралась из России. Политик вместе с семьей уехал из Белоруссии из-за опасений уголовного преследования. 15 августа он сообщил о возбуждении против него уголовного дела и о международном розыске. В России Цепкало также объявлен в розыск, писал ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.
На выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. Отказали Виктору Бабарико, Валерию Цепкало. Бабарико обвиняют в коррупции, а Сергея Тихановского ‒ в организации беспорядков, из-за чего вместо него документы в ЦИК подала его супруга Светлана. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,1%.
Результаты голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК жалобы не принял. 9 августа в стране начались акции протеста, люди вышли на улицы в знак несогласия с их итогами.