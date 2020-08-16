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Бывший соперник Лукашенко на выборах планирует встречу с политиками из США

Ведомости

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен уехать из Киева в Варшаву, где планирует встретиться с политиками из Вашингтона не из действующей власти, сообщил агентству «РИА Новости» руководитель его штаба Алексей Урбан.

«Это (переезд в Польшу) не произойдет прямо сейчас, это произойдет в течение нескольких дней ближайших. Да, у них такие планы есть ‒ перебраться в Варшаву. Это будет временное место жительства. У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», ‒ заявил представитель штаба.

Ранее в штабе сообщили, что семья Цепкало находится на территории Украины, куда перебралась из России. Политик вместе с семьей уехал из Белоруссии из-за опасений уголовного преследования. 15 августа он сообщил о возбуждении против него уголовного дела и о международном розыске. В России Цепкало также объявлен в розыск, писал ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

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На выборах президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Череченя и Светлану Тихановскую. Отказали Виктору Бабарико, Валерию Цепкало. Бабарико обвиняют в коррупции, а Сергея Тихановского ‒ в организации беспорядков, из-за чего вместо него документы в ЦИК подала его супруга Светлана. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,1%.

Результаты голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК жалобы не принял. 9 августа в стране начались акции протеста, люди вышли на улицы в знак несогласия с их итогами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных