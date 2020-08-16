Telegram провел опрос о президентских выборах в Белоруссии
Официальный Telegram-канал в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.
Среди предложенных вариантов для голосования можно выбрать одного из пяти кандидатов в президенты, а также проголосовать «Против всех», выбрать вариант «Я из Беларуси, но не голосовал» или «Я не из Беларуси». Проголосовать за все варианты, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусскими сим-картами.
Согласно результатам опроса на 12.15 мск, за Светлану Тихановскую проголосовали 53% пользователей, у действующего президента Александра Лукашенко 3%. «Против всех» проголосовали 3%, еще 8% указали, что не принимали участие в голосовании.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1%. На втором месте Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявила о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. Результаты голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК жалобы не принял. С 9 августа в стране проходят акции протеста, люди вышли на улицы в знак несогласия с итогами выборов.