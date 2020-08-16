Telegram провел опрос о президентских выборах в Белоруссии

Среди предложенных вариантов для голосования можно выбрать одного из пяти кандидатов в президенты, а также проголосовать «Против всех», выбрать вариант «Я из Беларуси, но не голосовал» или «Я не из Беларуси». Проголосовать за все варианты, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусскими сим-картами.