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Telegram провел опрос о президентских выборах в Белоруссии

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Официальный Telegram-канал в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.

Среди предложенных вариантов для голосования можно выбрать одного из пяти кандидатов в президенты, а также проголосовать «Против всех», выбрать вариант «Я из Беларуси, но не голосовал» или «Я не из Беларуси». Проголосовать за все варианты, кроме «Я не из Беларуси», могут только пользователи с белорусскими сим-картами.

Согласно результатам опроса на 12.15 мск, за Светлану Тихановскую проголосовали 53% пользователей, у действующего президента Александра Лукашенко 3%. «Против всех» проголосовали 3%, еще 8% указали, что не принимали участие в голосовании.

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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1%. На втором месте Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявила о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов. Результаты голосования оспаривали все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». ЦИК жалобы не принял. С 9 августа в стране проходят акции протеста, люди вышли на улицы в знак несогласия с итогами выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных