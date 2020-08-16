Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели еще один телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Темой переговоров стала ситуация в Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста. В прошлый раз стороны обсудили этот вопрос накануне, 15 августа.
Российская сторона сообщила о продолжении обсуждения ситуации, которая сложилась в Белоруссии после выборов. Путин подтвердил готовность «оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем».
В пресс-службе белорусского президента сообщили, что в ходе разговора лидеры стран «еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности» (цитата по «Белта»).
Ранее Лукашенко заявлял, что на Белоруссию оказывается воздействие со стороны третьих государств и что в нее «понаехали» из Польши, Нидерландов, и Украины. Также он подчеркивал, что его администрации хорошо известна технология организации «цветных революций». Вместе с этим он выразил уверенность в том, что ситуацию получится урегулировать.
14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов президента страны. По данным комиссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа и спровоцировали протесты и столкновения с правоохранительными органами. Акции протеста в стране продолжаются. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования.