В Кремле раскрыли детали телефонного разговора между Путиным и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора обстановку в Белоруссии, а также освобождение 32 граждан РФ, которых Минск передал Москве накануне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе отметили, что оба лидера позитивно оценили разрешение данного вопроса, а также выразили уверенность в том, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».
В рамках разговора стороны также обратили внимание на «деструктивные силы», которые стремятся нанести ущерб сотрудничеству России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвердили настрой на улучшение отношений между двумя странами.
Ранее о том, что между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе администрации Лукашенко. О желании связаться с Путиным Лукашенко заявил сегодня в ходе совещания. Белорусский президент тогда отметил, что внешнее вмешательство представляет угрозу не только для Минска, но и для Москвы.