В Кремле раскрыли детали телефонного разговора между Путиным и Лукашенко

Ранее о том, что между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе администрации Лукашенко. О желании связаться с Путиным Лукашенко заявил сегодня в ходе совещания. Белорусский президент тогда отметил, что внешнее вмешательство представляет угрозу не только для Минска, но и для Москвы.