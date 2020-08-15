Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора между Путиным и Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора обстановку в Белоруссии, а также освобождение 32 граждан РФ, которых Минск передал Москве накануне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что оба лидера позитивно оценили разрешение данного вопроса, а также выразили уверенность в том, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».

В рамках разговора стороны также обратили внимание на «деструктивные силы», которые стремятся нанести ущерб сотрудничеству России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвердили настрой на улучшение отношений между двумя странами.

Ранее о том, что между двумя лидерами состоялся телефонный разговор, сообщили в пресс-службе администрации Лукашенко. О желании связаться с Путиным Лукашенко заявил сегодня в ходе совещания. Белорусский президент тогда отметил, что внешнее вмешательство представляет угрозу не только для Минска, но и для Москвы.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о желании связаться с Путиным

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных