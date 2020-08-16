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NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, администрация американского лидера рассматривает разное время и место для встречи. В том числе в сентябре в Нью-Йорке.

Одна из целей встречи сторон заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших действий в переговорах о продлении нового соглашения по нераспространению ядерного оружия (СНВ), срок действия которого истекает в следующем году. Источники телеканала указывают, что таким образом Трамп хочет продемонстрировать перед выборами способность заключать соглашения. «Это просто большая сцена», – объяснил собеседник телеканала. Выборы президента в США пройдут 3 ноября.

Ранее Трамп и Путин уже обсуждали тему контроля над вооружениями по телефону в июле. Тогда стороны подтвердили необходимость российско-американских консультаций по этому вопросу.

Ранее по теме: Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных