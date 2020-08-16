NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США
Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их данным, администрация американского лидера рассматривает разное время и место для встречи. В том числе в сентябре в Нью-Йорке.
Одна из целей встречи сторон заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших действий в переговорах о продлении нового соглашения по нераспространению ядерного оружия (СНВ), срок действия которого истекает в следующем году. Источники телеканала указывают, что таким образом Трамп хочет продемонстрировать перед выборами способность заключать соглашения. «Это просто большая сцена», – объяснил собеседник телеканала. Выборы президента в США пройдут 3 ноября.
Ранее Трамп и Путин уже обсуждали тему контроля над вооружениями по телефону в июле. Тогда стороны подтвердили необходимость российско-американских консультаций по этому вопросу.
Между США и Россией действует соглашение о нераспространении ядерного оружия. СНВ-3 было подписано в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок СНВ-3 истекает в 2021 г.