В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции

В Минске возле стелы «Минск – город-герой» собрались сторонники оппозиции. По данным корреспондента РБК, их насчитывается несколько десятков тысяч. Портал Tut.by пишет, что возле стелы на проспекте Победителей собрались не менее 200 000 человек.