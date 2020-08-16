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В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции

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В Минске возле стелы «Минск – город-герой» собрались сторонники оппозиции. По данным корреспондента РБК, их насчитывается несколько десятков тысяч. Портал Tut.by пишет, что возле стелы на проспекте Победителей собрались не менее 200 000 человек.

Ранее 16 августа на площади Независимости прошел митинг сторонников действующего президента страны Александра Лукашенко. Перед собравшимися выступил сам президент. По официальным данным властей, в митинге приняли участие около 70 000 человек. Однако портал «Наша нива» насчитал около 3000.

Ранее по теме: «Я живой и буду жить»: Лукашенко выступил на митинге в Минске

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С этого дня в стране продолжаются протесты и столкновения с правоохранительными органами. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов. По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных