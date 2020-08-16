В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции
На перекрестке проспектов Победителей и Машерова возле стелы «Минск — Город-герой» собрались несколько десятков тысяч сторонников белорусской оппозицииhttps://t.co/ivbKhEdb5G pic.twitter.com/dHZm801XDP— РБК (@ru_rbc) August 16, 2020
Ранее 16 августа на площади Независимости прошел митинг сторонников действующего президента страны Александра Лукашенко. Перед собравшимися выступил сам президент. По официальным данным властей, в митинге приняли участие около 70 000 человек. Однако портал «Наша нива» насчитал около 3000.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С этого дня в стране продолжаются протесты и столкновения с правоохранительными органами. Люди выходят на улицы с требованием пересмотра итогов голосования. 14 августа ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты выборов. По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская – 10,1%.