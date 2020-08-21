Песков заявил о готовности России помочь преодолеть кризис в Белоруссии
Россия готова сделать все возможное для урегулирования ситуации в Белоруссии при получении соответствующего запроса со стороны властей страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, безусловно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», – сказал он, подчеркнув, что Россия не хочет вмешиваться и давать оценки причинам, по которым возбуждаются уголовные дела в стране. «Это абсолютно суверенное дело Белоруссии», – заключил Песков.
Ранее Песков назвал кризис в Белоруссии внутренним делом страны и заявил о недопустимости вмешательства во внутриполитические дела республики. Он уточнил, что о предоставлении Минску военной помощи в рамках Организации договора о коллективной безопасности речи не идет.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.