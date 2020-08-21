Песков заявил о готовности России помочь преодолеть кризис в Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.