В ЕС призвали Россию разрешить Навальному лечение за границей
Евросоюз призывает Россию разрешить основателю ФБК Алексею Навальному, находящемуся в коме в больнице Омска, лечение за границей, заявил представитель Еврокомиссии, сообщает Reuters.
«Мы верим, что российские власти сдержат свое обещание разрешить Навальному безопасно и быстро перевезти его за границу для получения медицинской помощи в соответствии с пожеланиями его семьи», – сказал представитель ЕК.
Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что врачи отказывают в его перевозке на лечение в Германию. Позже замглавврача больницы Анатолий Калиниченко объяснил отказ тем, что транспортировка политика может ухудшить его состояние. В Кремле также объяснили невозможность перевозки основателя ФБК в Германию мнением его лечащего врача.
На перевозке Навального в европейский токсикологический центр настаивают его соратники и родственники. Накануне немецкий фонд Cinema for Peace направил в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP. Оказать содействие в отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности оказать помощь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Официальный диагноз врачи пока не называли. Соратники Навального считают, что его могли отравить. Утром 21 августа главный врач больницы Александр Мураховский, отрицавший отравление, назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.