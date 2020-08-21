Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение за границу
Жена основателя ФБК Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевести мужа на лечение в Германию. Копия обращения опубликована на странице Навального в Twitter. Основатель ФБК находится в больнице Омска с 20 августа, он в коме.
«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», ‒ говорится в письме. Ранее пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что врачи из Германии направляются в больницу скорой помощи в Омске, где находится Навальный. Их самолет направил немецкий фонд Cinema for Peace, борт приземлился в Омске утром, писал РБК.
На перевозке Навального в европейский токсикологический центр настаивают его соратники и родственники. Разрешить его лечение за границей также призвал ЕС. 21 август пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ медиков перевезти Навального в Европу необходимостью выяснить причины произошедшего. Врачи омской больницы высказывали аналогичную позицию.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Официальный диагноз Навального пока не назван. Соратники Навального считают, что его могли отравить. Утром 21 августа главный врач больницы Александр Мураховский, отрицавший отравление, назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.