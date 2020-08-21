Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение за границу

«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», ‒ говорится в письме. Ранее пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что врачи из Германии направляются в больницу скорой помощи в Омске, где находится Навальный. Их самолет направил немецкий фонд Cinema for Peace, борт приземлился в Омске утром, писал РБК.