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Жена Навального попросила Путина отпустить мужа на лечение за границу

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Жена основателя ФБК Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевести мужа на лечение в Германию. Копия обращения опубликована на странице Навального в Twitter. Основатель ФБК находится в больнице Омска с 20 августа, он в коме.

«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия», ‒ говорится в письме. Ранее пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что врачи из Германии направляются в больницу скорой помощи в Омске, где находится Навальный. Их самолет направил немецкий фонд Cinema for Peace, борт приземлился в Омске утром, писал РБК.

На перевозке Навального в европейский токсикологический центр настаивают его соратники и родственники. Разрешить его лечение за границей также призвал ЕС. 21 август пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ медиков перевезти Навального в Европу необходимостью выяснить причины произошедшего. Врачи омской больницы высказывали аналогичную позицию.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Официальный диагноз Навального пока не назван. Соратники Навального считают, что его могли отравить. Утром 21 августа главный врач больницы Александр Мураховский, отрицавший отравление, назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: Врачи назвали предварительный диагноз Навального

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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