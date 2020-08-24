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Россия выслала австрийского дипломата

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Австрийский дипломат выслан из России в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Австрии, сообщила пресс-служба МИДа. 

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также австрийскому послу в Москве Йоханнес Айгнеру был заявлен «решительный протест» в связи с «необоснованной» высылкой сотрудника МИД России, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на высылку своего дипломата из Вены, обвиненного в промышленном шпионаже. Российское посольство в Австрии пояснило, что ответ будет «зеркальным». 

Ранее по теме: В Кремле пообещали ответить на высылку дипломата из Австрии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных