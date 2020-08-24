Россия выслала австрийского дипломата
Австрийский дипломат выслан из России в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Австрии, сообщила пресс-служба МИДа.
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Также австрийскому послу в Москве Йоханнес Айгнеру был заявлен «решительный протест» в связи с «необоснованной» высылкой сотрудника МИД России, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на высылку своего дипломата из Вены, обвиненного в промышленном шпионаже. Российское посольство в Австрии пояснило, что ответ будет «зеркальным».