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Песков назвал «театром абсурда» новые санкции США против российских НИИ

Ведомости

Новые санкции США в отношении российских научно-исследовательских институтов могут являться примером неконкурентной борьбы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны и участвовать в разработке химического и бактериологического оружия. Это нонсенс абсолютный. Учитывая научные изыскания одного из институтов (один из НИИ участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса – прим. ред.), мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой оголтелой неконкурентный борьбы», – сказал Песков.

Ранее США внесли в санкционный список три российских НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.

В список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Последний, как сообщает «РИА Новости», участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных