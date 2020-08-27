Песков назвал «театром абсурда» новые санкции США против российских НИИ

«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны и участвовать в разработке химического и бактериологического оружия. Это нонсенс абсолютный. Учитывая научные изыскания одного из институтов (один из НИИ участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса – прим. ред.), мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой оголтелой неконкурентный борьбы», – сказал Песков.