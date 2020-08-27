Песков назвал «театром абсурда» новые санкции США против российских НИИ
Новые санкции США в отношении российских научно-исследовательских институтов могут являться примером неконкурентной борьбы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны и участвовать в разработке химического и бактериологического оружия. Это нонсенс абсолютный. Учитывая научные изыскания одного из институтов (один из НИИ участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса – прим. ред.), мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой оголтелой неконкурентный борьбы», – сказал Песков.
Ранее США внесли в санкционный список три российских НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.
В список вошли: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России (Саратовская область) и ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ), а также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны (Киров), включая филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Последний, как сообщает «РИА Новости», участвовал в проверке вакцины от коронавируса, созданной центром им. Гамалеи, на безопасность и эффективность.