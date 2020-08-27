В Крыму открыли трассу «Таврида»

«Таврида» соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая ее протяженность составит 277 км. Предполагалось, что «Таврида» будет введена в эксплуатацию вместе с Керченским мостом в декабре 2018 г. Трасса по большей части проходит по существующей, но назвать проект реконструкцией президент России Владимир Путин отказался: «Будет строительство сначала двух абсолютно новых полос дороги, а потом та дорога, которая сейчас есть, будет практически перестроена. Это будет фактически новая дорога в том же коридоре».