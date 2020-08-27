В Крыму открыли трассу «Таврида»
В Крыму открыли трассу «Таврида», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.
«Добрый, хороший, солнечный день, когда мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида», ‒ сказал Дитрих во время церемонии вручении наград строителям трассы.
Как сообщает ТАСС, по трассе уже проехал президент России Владимир Путин. «Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», ‒ отметил Дитрих.
Путин в беседе с главным технологом АО «ВАД», которое осуществляет строительство дороги, высказал мнение, что на трассе «Таврида» нужно строить больше съездов в сторону моря. «Надо съезды сделать к берегу, особенно когда туристический поток идет. Ведь люди едут не в Симферополь, они едут на южный берег, на море, поэтому нужно съезды делать», ‒ сказал Путин.
«Таврида» соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая ее протяженность составит 277 км. Предполагалось, что «Таврида» будет введена в эксплуатацию вместе с Керченским мостом в декабре 2018 г. Трасса по большей части проходит по существующей, но назвать проект реконструкцией президент России Владимир Путин отказался: «Будет строительство сначала двух абсолютно новых полос дороги, а потом та дорога, которая сейчас есть, будет практически перестроена. Это будет фактически новая дорога в том же коридоре».