Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела из-за Навального
Генпрокуратура не обнаружила признаков уголовного преступления при проверке госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — говорится в сообщении. Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами, добавил Иванов.
В рамках проверки Россия запросила Германию о правовой помощи в рамках проверки. По словам Иванова, Берлин подтвердил получение запроса выразил намерение взаимодействовать с российскими правоохранительными органами.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».