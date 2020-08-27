Мятежники отпустили свергнутого экс-президента Мали
Свергнутый экс-президент Мали Брахим Бубакар Кейта отпущен мятежниками, сообщает Le Journal du Mali.
Как рассказали изданию в семье экс-президента, Кейта покинул военную базу Кати, где содержался девять дней. Его доставили под охраной военных в собственный дом с столице страны Бамако и выставили вокруг него охрану.
Мятеж группы малийских военных во главе с полковником Садьо Камара начался 18 августа в лагере Кати. Вскоре они захватили Генштаб, президента Кейту, а также премьер-министра Бубу Сиссе, спикера парламента Мусу Тимбине и главу Минэкономики страны Абдулая Даффе. 19 августа под давлением мятежников президент Кейта объявил об отставке.
Как сообщало агентство Reuters, мятежу предшествовали протесты, участники которых обвиняли власть в коррупции. Возмущение местных жителей также вызвало ухудшение ситуации с безопасностью в стране, где активизировались радикальные исламисты и боевики. После свержения президента Кейты сотни протестующих вышли в центр столицы Мали Бамако для того, чтобы выразить поддержку мятежникам.