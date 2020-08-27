Мятежники отпустили свергнутого экс-президента Мали

Как сообщало агентство Reuters, мятежу предшествовали протесты, участники которых обвиняли власть в коррупции. Возмущение местных жителей также вызвало ухудшение ситуации с безопасностью в стране, где активизировались радикальные исламисты и боевики. После свержения президента Кейты сотни протестующих вышли в центр столицы Мали Бамако для того, чтобы выразить поддержку мятежникам.