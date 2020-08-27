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Мятежники отпустили свергнутого экс-президента Мали

Ведомости

Свергнутый экс-президент Мали Брахим Бубакар Кейта отпущен мятежниками, сообщает Le Journal du Mali.

Как рассказали изданию в семье экс-президента, Кейта покинул военную базу Кати, где содержался девять дней. Его доставили под охраной военных в собственный дом с столице страны Бамако и выставили вокруг него охрану.

Мятеж группы малийских военных во главе с полковником Садьо Камара начался 18 августа в лагере Кати. Вскоре они захватили Генштаб, президента Кейту, а также премьер-министра Бубу Сиссе, спикера парламента Мусу Тимбине и главу Минэкономики страны Абдулая Даффе. 19 августа под давлением мятежников президент Кейта объявил об отставке.

Как сообщало агентство Reuters, мятежу предшествовали протесты, участники которых обвиняли власть в коррупции. Возмущение местных жителей также вызвало ухудшение ситуации с безопасностью в стране, где активизировались радикальные исламисты и боевики. После свержения президента Кейты сотни протестующих вышли в центр столицы Мали Бамако для того, чтобы выразить поддержку мятежникам.

Ранее по теме: Мятежники арестовали президента и премьер-министра Мали

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных