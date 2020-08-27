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Белорусского посла вызвали в МИД Польши

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Посла Белоруссии вызвали в польский МИД в связи с обвинениями Минска в адрес Польши о том, что ее власти хотят захватить часть белорусской территории, сообщил на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня в 15.00 посол Республики Беларусь был вызван в министерство иностранных дел Республики Польши», ‒ говорится в сообщении.

22 августа Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Позже Лукашенко отметил, что «неустоявшиеся соседи» республики «спят и видят», что Гродненская область в случае распада Белоруссии отойдет Польше.

9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победил Лукашенко, в стране начались акции протеста и забастовки рабочих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных