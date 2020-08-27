Белорусского посла вызвали в МИД Польши
Посла Белоруссии вызвали в польский МИД в связи с обвинениями Минска в адрес Польши о том, что ее власти хотят захватить часть белорусской территории, сообщил на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня в 15.00 посол Республики Беларусь был вызван в министерство иностранных дел Республики Польши», ‒ говорится в сообщении.
22 августа Лукашенко заявил о том, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Позже Лукашенко отметил, что «неустоявшиеся соседи» республики «спят и видят», что Гродненская область в случае распада Белоруссии отойдет Польше.
9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента Белоруссии, на которых победил Лукашенко, в стране начались акции протеста и забастовки рабочих.