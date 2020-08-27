Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщила пресс-служба российского правительства.
«Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства», — говорится в сообщении.
Собеседники также обсудили график российско-белорусских контактов на правительственном уровне.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минфин рассмотрит предложения по рефинансированию долга Белоруссии, если они будут сделаны белорусской стороной.