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В Госдуме ответили Польше на заявление о вмешательстве в дела Белоруссии

Ведомости

Заявление польского руководства о том, что Россия якобы готовится к военному вмешательству в дела Белоруссии, является некорректным, рассказал агентству ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как пояснил депутат, «в Варшаве не услышали главного посыла интервью президента Владимира Путина». Дело том, что Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в Белоруссии, однако она не позволит третьим странам организовать там «цветную революцию».

По словам Слуцкого, «формирование резерва сотрудников правоохранительных органов по просьбе действующего руководства республики вовсе не означает планов по силовому вмешательству, а наоборот ‒ превентивно направлено как раз против реализации таких планов с других сторон по "украинскому сценарию".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в том, что она планирует совершить «военную интервенцию» в Белоруссии. До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи стране в случае, если ситуация в ней выйдет из-под контроля.

Ранее по теме: Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных