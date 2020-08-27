В Госдуме ответили Польше на заявление о вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в том, что она планирует совершить «военную интервенцию» в Белоруссии. До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко создала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи стране в случае, если ситуация в ней выйдет из-под контроля.