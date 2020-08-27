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В МВД Белоруссии пообещали отпустить всех аккредитованных журналистов

Ведомости

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала сообщения о задержании журналистов, заявив, что они были доставлены в Октябрьское РУВД Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Она подчеркнула, что они будут отпущены.

«Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — написала она в Telegram-канале.

Агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Sputnik Беларусь» уже сообщили, что их корреспонденты отпущены. По словам одного из журналистов ТАСС, были отпущены все российские журналисты, в то время как иностранные журналисты все еще проходят процедуру проверки документов.

Ранее агентство «Sputnik Беларусь» сообщило о задержании в Минске перед акцией протеста на площади Свободы около 20 журналистов, в том числе из Sputnik, «РИА Новости», ТАСС, AP и Reuters.

Ранее по теме: В Минске задержали 20 журналистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных