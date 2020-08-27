В МВД Белоруссии пообещали отпустить всех аккредитованных журналистов

Агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Sputnik Беларусь» уже сообщили, что их корреспонденты отпущены. По словам одного из журналистов ТАСС, были отпущены все российские журналисты, в то время как иностранные журналисты все еще проходят процедуру проверки документов.