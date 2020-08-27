В МВД Белоруссии пообещали отпустить всех аккредитованных журналистов
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала сообщения о задержании журналистов, заявив, что они были доставлены в Октябрьское РУВД Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Она подчеркнула, что они будут отпущены.
«Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены», — написала она в Telegram-канале.
Агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Sputnik Беларусь» уже сообщили, что их корреспонденты отпущены. По словам одного из журналистов ТАСС, были отпущены все российские журналисты, в то время как иностранные журналисты все еще проходят процедуру проверки документов.
Ранее агентство «Sputnik Беларусь» сообщило о задержании в Минске перед акцией протеста на площади Свободы около 20 журналистов, в том числе из Sputnik, «РИА Новости», ТАСС, AP и Reuters.