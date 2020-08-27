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В Минске задержали 20 журналистов

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В Минске перед акцией протеста на площади Свободы сотрудники правоохранительных органов задержали 20 журналистов, в том числе из Sputnik, «РИА Новости», ТАСС, AP и Reuters. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«В Октябрьский РОВД доставили новую партию задержанных в центре Минска журналистов. Сейчас идет процедура проверки документов. Когда представителей СМИ отпустят ‒ не сообщается», ‒ говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, задержан фотокорреспондент этого агентства Сергей Бобылев. «РИА Новости» подтверждает задержание своего корреспондента.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных