В Минске задержали 20 журналистов
В Минске перед акцией протеста на площади Свободы сотрудники правоохранительных органов задержали 20 журналистов, в том числе из Sputnik, «РИА Новости», ТАСС, AP и Reuters. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
«В Октябрьский РОВД доставили новую партию задержанных в центре Минска журналистов. Сейчас идет процедура проверки документов. Когда представителей СМИ отпустят ‒ не сообщается», ‒ говорится в сообщении.
Как отмечает ТАСС, задержан фотокорреспондент этого агентства Сергей Бобылев. «РИА Новости» подтверждает задержание своего корреспондента.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.