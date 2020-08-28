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Захарова раскритиковала введение санкций против российских НИИ

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МИД России считает «вопиющим» решение США о введении санкций в отношении трех российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов», ‒ говорится в заявлении Захаровой на сайте МИДа.

Ранее США внесли в санкционный список три российских НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал это действие как «санкционный театр абсурда» и «очередной пример такой ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы».

Захарова назвала возмутительным тот факт, что под санкции попали ученые и специалисты, которые разрабатывали российскую вакцину от коронавируса. По ее словам, речь идет о «банальном» использовании санкционного давления для продвижения собственных компаний.

Никаких доказательств причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия с американской стороны не приводится. Россия прекратила разработки в области химического оружия в 1992 г. Вместе с тем США остаются единственной страной ‒ участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая по-прежнему обладает таким оружием, отметила официальный представитель российского МИДа.

Ранее по теме: Песков назвал «театром абсурда» новые санкции США против российских НИИ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных