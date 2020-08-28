Захарова раскритиковала введение санкций против российских НИИ
МИД России считает «вопиющим» решение США о введении санкций в отношении трех российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Считаем вопиющим включение в американские ограничительные перечни трех российских научно-исследовательских институтов», ‒ говорится в заявлении Захаровой на сайте МИДа.
Ранее США внесли в санкционный список три российских НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал это действие как «санкционный театр абсурда» и «очередной пример такой ничем не прикрытой оголтелой неконкурентной борьбы».
Захарова назвала возмутительным тот факт, что под санкции попали ученые и специалисты, которые разрабатывали российскую вакцину от коронавируса. По ее словам, речь идет о «банальном» использовании санкционного давления для продвижения собственных компаний.
Никаких доказательств причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия с американской стороны не приводится. Россия прекратила разработки в области химического оружия в 1992 г. Вместе с тем США остаются единственной страной ‒ участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая по-прежнему обладает таким оружием, отметила официальный представитель российского МИДа.