Захарова раскритиковала введение санкций против российских НИИ

Никаких доказательств причастности научных институтов к программам химического и биологического оружия с американской стороны не приводится. Россия прекратила разработки в области химического оружия в 1992 г. Вместе с тем США остаются единственной страной ‒ участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая по-прежнему обладает таким оружием, отметила официальный представитель российского МИДа.