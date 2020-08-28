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Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски российской подлодки

Ведомости

Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты с атомной подводной лодки (АПЛ) «Омск», которая ранее всплыла у берегов Аляски. Запись «Ведомостям» предоставила пресс-служба военного ведомства.

Видео посвящено учениям ВМФ в Беринговом проливе «Океанский щит – 2020», в которых кроме подлодки «Омск» участвуют ракетный крейсер «Варяг» и другие суда. На записи, снятой внутри АПЛ, показана подготовка к ракетному пуску. «Омск» совершает экстренное погружение примерно до 40 м. После этого лодка совершает пуск крылатой ракеты «Гранит» по учебной цели.

В ведомстве сообщили, что, по данным объективного контроля, ракета успешно поразила мишень на дистанции более 320 км.

Ранее Северное командование ВС США сообщило в Twitter, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Американские военные заявили о готовности прийти на помощь экипажу, но не получали никаких сигналов бедствия. «РИА Новости» со ссылкой на источник в ВМФ сообщили, что всплывшей подлодкой была АПЛ «Омск».

АПЛ К-186 «Омск» находится в строю Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России с 1994 г. Она несет на борту управляемые ракеты, в том числе крылатые «Оникс», «Циркон» и «Калибр», которые предназначены для уничтожения авианосных ударных групп на дальности до 1000 км.

Ранее по теме: Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных