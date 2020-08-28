Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски российской подлодки

Видео посвящено учениям ВМФ в Беринговом проливе «Океанский щит – 2020», в которых кроме подлодки «Омск» участвуют ракетный крейсер «Варяг» и другие суда. На записи, снятой внутри АПЛ, показана подготовка к ракетному пуску. «Омск» совершает экстренное погружение примерно до 40 м. После этого лодка совершает пуск крылатой ракеты «Гранит» по учебной цели.