Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски российской подлодки
Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты с атомной подводной лодки (АПЛ) «Омск», которая ранее всплыла у берегов Аляски. Запись «Ведомостям» предоставила пресс-служба военного ведомства.
Видео посвящено учениям ВМФ в Беринговом проливе «Океанский щит – 2020», в которых кроме подлодки «Омск» участвуют ракетный крейсер «Варяг» и другие суда. На записи, снятой внутри АПЛ, показана подготовка к ракетному пуску. «Омск» совершает экстренное погружение примерно до 40 м. После этого лодка совершает пуск крылатой ракеты «Гранит» по учебной цели.
В ведомстве сообщили, что, по данным объективного контроля, ракета успешно поразила мишень на дистанции более 320 км.
Ранее Северное командование ВС США сообщило в Twitter, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски. Американские военные заявили о готовности прийти на помощь экипажу, но не получали никаких сигналов бедствия. «РИА Новости» со ссылкой на источник в ВМФ сообщили, что всплывшей подлодкой была АПЛ «Омск».
АПЛ К-186 «Омск» находится в строю Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России с 1994 г. Она несет на борту управляемые ракеты, в том числе крылатые «Оникс», «Циркон» и «Калибр», которые предназначены для уничтожения авианосных ударных групп на дальности до 1000 км.