Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина хорошим другом, сообщает «БелТА».
«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», – сказал Лукашенко.
В этом случае Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы», пояснил он. Лукашенко рассказал, что связался с Путиным, чтобы обсудить обстановку вокруг белорусских границ. «И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой», – заверил президент Белоруссии.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после объявления результатов выборов президента. По официальным данным, в них победил Лукашенко, набравший 80,08% голосов.