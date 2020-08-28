Лукашенко назвал Путина хорошим другом

В этом случае Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы», пояснил он. Лукашенко рассказал, что связался с Путиным, чтобы обсудить обстановку вокруг белорусских границ. «И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой», – заверил президент Белоруссии.