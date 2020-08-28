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Лукашенко назвал Путина хорошим другом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина хорошим другом, сообщает «БелТА».

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», – сказал Лукашенко.

В этом случае Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы», пояснил он. Лукашенко рассказал, что связался с Путиным, чтобы обсудить обстановку вокруг белорусских границ. «И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой», – заверил президент Белоруссии.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после объявления результатов выборов президента. По официальным данным, в них победил Лукашенко, набравший 80,08% голосов.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о завершении «вакханалии» с протестами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных