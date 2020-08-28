Глава МИД Германии допустил дипломатический ответ России из-за Навального
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о возможных дипломатических последствиях для России, если власти ФРГ придут к выводу о причастности государственных структур РФ к предполагаемому отравлению основателя ФБК Алексея Навального.
«Что касается готовности России прояснить ситуацию по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в парке Тиергартен», — цитирует министра Reuters.
В декабре 2019 года МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, так как «российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании совершенного 23 августа 2019 г. убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене». 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленным мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. На вид мужчине 48–49 лет, сообщала Deutsche Welle. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в адрес российских властей по делу Навального «пустым шумом». «Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — сказал журналистам Песков. Ранее он сказал, что в результатах исследований врачей берлинской клиники «Шарите» нет ничего нового
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому и был перевезен из Омска в Германию для лечения в клинике «Шарите».