Глава МИД Германии допустил дипломатический ответ России из-за Навального

В декабре 2019 года МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, так как «российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании совершенного 23 августа 2019 г. убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене». 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен был обнаружен застреленным мужчина с паспортом на имя гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили. На вид мужчине 48–49 лет, сообщала Deutsche Welle. Убитым оказался грузинский полевой командир чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Во время второй чеченской кампании он воевал на стороне сепаратистов.