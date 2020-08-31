Вице-премьер Трутнев вернулся к работе после коронавирусной инфекции
После перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) вышел на работу вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.
Как рассказал «РИА Новости» помощник вице-премьера Тимур Чернышев, перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. «Результаты трех тестов на COVID-19 ‒ отрицательные», ‒ сообщил собеседник агентства.
В начале августа тесты Трутнева на коронавирус дали положительный результат. После первого тестирования он перешел на дистанционный режим работы.
Ранее на работу после лечения от COVID-19 вернулся министр энергетики Александр Новак. Всего в России общее число случаев заражения в стране превышает 995 000, умерли с начала пандемии более 17 000 человек.