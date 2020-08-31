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Вице-премьер Трутнев вернулся к работе после коронавирусной инфекции

Ведомости

После перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) вышел на работу вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Как рассказал «РИА Новости» помощник вице-премьера Тимур Чернышев, перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. «Результаты трех тестов на COVID-19 ‒ отрицательные», ‒ сообщил собеседник агентства.

В начале августа тесты Трутнева на коронавирус дали положительный результат. После первого тестирования он перешел на дистанционный режим работы.

Ранее на работу после лечения от COVID-19 вернулся министр энергетики Александр Новак. Всего в России общее число случаев заражения в стране превышает 995 000, умерли с начала пандемии более 17 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных