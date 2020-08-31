Российский Су-27 перехватил самолеты четырех стран над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 из состава ПВО Балтийского флота перехватил четыре самолета-разведчика Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной при Минобороны.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии», — сообщили агентству. Нарушения воздушных границ России допущено не было.
После разворота самолетов от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.Ранее, 27 августа, российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.
Су-27 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эксплуатируется с 1985 г. и является одним из основных самолетов ВВС России.