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Российский Су-27 перехватил самолеты четырех стран над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 из состава ПВО Балтийского флота перехватил четыре самолета-разведчика Германии, Дании, США и Швеции над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной при Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии», — сообщили агентству. Нарушения воздушных границ России допущено не было.

После разворота самолетов от границы России Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.Ранее, 27 августа, российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.

Су-27 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эксплуатируется с 1985 г. и является одним из основных самолетов ВВС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных