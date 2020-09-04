Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

NYT заявила об угрозе выхода США из НАТО

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может вывести страну из НАТО. Об этом, как пишет The New York Times, рассказали бывшие сотрудники администрации Трампа, работавшие в сфере национальной безопасности. Они стали свидетелями разговоров, где американский президент изъявлял желание вывести США из Североатлантического альянса.

По информации газеты, бывшие сотрудники администрации президента считают вероятным сценарий, при котором Трамп, «воодушевленный переизбранием», а также окруженный неопытными советниками, «может наконец принять меры для того, чтобы подорвать или даже завершить членство США в НАТО».

По мнению бывших американских чиновников, такое решение приведет к одному из крупнейших за последние десятилетия геополитических сдвигов, а также станет «крупной победой для президента России Владимира Путина».

NYT отмечает, что если Трамп и примет решение выйти из НАТО, то его, скорее всего, заблокирует конгресс. Однако американский президент сможет «убить» членство США в НАТО и другими способами, например, путем переосмысления статьи 5 устава НАТО о «коллективной обороне», согласно которой страны альянса обязаны прийти на помощь члену, подвергшемуся внешней агрессии.

Газета напоминает, что ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, чтобы принудить их к увеличению затрат на оборону, а летом американский президент приказал вывести из Германии 12 000 военных.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября. Соперником Трампа от демократической партии выступает бывший вице-президент страны Джо Байден.

Ранее по теме: Министр обороны США объяснил необходимость передислокации войск к границам России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных