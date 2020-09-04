NYT заявила об угрозе выхода США из НАТО

NYT отмечает, что если Трамп и примет решение выйти из НАТО, то его, скорее всего, заблокирует конгресс. Однако американский президент сможет «убить» членство США в НАТО и другими способами, например, путем переосмысления статьи 5 устава НАТО о «коллективной обороне», согласно которой страны альянса обязаны прийти на помощь члену, подвергшемуся внешней агрессии.