NYT заявила об угрозе выхода США из НАТО
Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может вывести страну из НАТО. Об этом, как пишет The New York Times, рассказали бывшие сотрудники администрации Трампа, работавшие в сфере национальной безопасности. Они стали свидетелями разговоров, где американский президент изъявлял желание вывести США из Североатлантического альянса.
По информации газеты, бывшие сотрудники администрации президента считают вероятным сценарий, при котором Трамп, «воодушевленный переизбранием», а также окруженный неопытными советниками, «может наконец принять меры для того, чтобы подорвать или даже завершить членство США в НАТО».
По мнению бывших американских чиновников, такое решение приведет к одному из крупнейших за последние десятилетия геополитических сдвигов, а также станет «крупной победой для президента России Владимира Путина».
NYT отмечает, что если Трамп и примет решение выйти из НАТО, то его, скорее всего, заблокирует конгресс. Однако американский президент сможет «убить» членство США в НАТО и другими способами, например, путем переосмысления статьи 5 устава НАТО о «коллективной обороне», согласно которой страны альянса обязаны прийти на помощь члену, подвергшемуся внешней агрессии.
Газета напоминает, что ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО, чтобы принудить их к увеличению затрат на оборону, а летом американский президент приказал вывести из Германии 12 000 военных.
Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября. Соперником Трампа от демократической партии выступает бывший вице-президент страны Джо Байден.