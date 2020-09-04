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Трамп высказался за хорошие отношения с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что будет хорошо, если он наладит отношения с Россией. Об этом американский лидер сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», — цитирует политика ТАСС. Также во время своей речи американский лидер подчеркнул, что в целом полезно «ладить со странами».

Вдобавок Трамп, представляющий Республиканскую партию, оценил позицию демократов относительно России, назвав их «настоящими маньяками», которые только и говорят, что об этом государстве. «Очень интересно», что при этом они никогда не говорят о Китае, отметил американский лидер.

3 ноября в США пройдут выборы президента, в которых Трамп выступает кандидатом от республиканцев, а бывший вице-президент Джо Байден — от демократов. Во время предыдущей предвыборной гонки в 2016 г. Трамп уже говорил о надежде «поладить» с Россией. При этом оппоненты обвиняли его в слишком хороших отношениях с Москвой, а также утверждали, что он пришел к власти благодаря «вмешательству России», что впоследствии было опровергнуто. За время президентства Трампа санкционное давление США на Россию только усилилось. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных