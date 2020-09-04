Трамп высказался за хорошие отношения с Россией

3 ноября в США пройдут выборы президента, в которых Трамп выступает кандидатом от республиканцев, а бывший вице-президент Джо Байден — от демократов. Во время предыдущей предвыборной гонки в 2016 г. Трамп уже говорил о надежде «поладить» с Россией. При этом оппоненты обвиняли его в слишком хороших отношениях с Москвой, а также утверждали, что он пришел к власти благодаря «вмешательству России», что впоследствии было опровергнуто. За время президентства Трампа санкционное давление США на Россию только усилилось.