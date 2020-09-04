НАТО потребовало от России раскрыть информацию о производстве «Новичка»
НАТО призывает Россию предоставить полную информацию о программе производства отравляющих веществ группы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвященного делу о предположительном отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Российское правительство должно проводить полное сотрудничество с беспристрастным международным расследованием. Мы также призываем российские власти обеспечить полное раскрытие информации о программе «Новичок» и предоставить эту информацию Организации по запрещению химического оружия», ‒ сказал генсек.
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория вооруженных сил ФРГ обнаружила в анализах Навального, который с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите», следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Таким в марте 2018 г. были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи не нашли следов яда в анализах Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные специалисты смогут сделать выводы по данному делу только после того, как получат от немецких коллег результаты обследования Навального.
20 августа Алексея Навальный был госпитализирован из аэропорта Омска, где самолет с ним на борту, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в связи с резким ухудшением самочувствия политика. Там Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он впал в кому и находится в ней до сих пор. По данным немецких врачей, состояние основателя ФБК сейчас стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.