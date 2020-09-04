НАТО потребовало от России раскрыть информацию о производстве «Новичка»

20 августа Алексея Навальный был госпитализирован из аэропорта Омска, где самолет с ним на борту, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в связи с резким ухудшением самочувствия политика. Там Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он впал в кому и находится в ней до сих пор. По данным немецких врачей, состояние основателя ФБК сейчас стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.