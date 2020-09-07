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Путин и король Саудовской Аравии обсудили производство вакцины от COVID-19

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора главы государств уделили «особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции», отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по преодолению негативных последствий в мировой экономике, вызванных пандемией нового коронавируса, а также сделку ОПЕК+.

«С обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках», ‒ добавили в пресс-службе Кремля.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в Научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. Пострегистрационное исследование вакцины начинается на этой неделе. Исследователи планируют набрать 40 000 добровольцев, заявки подали уже 25 000 человек.

Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые поставки вакцины от коронавируса в регионы России начнутся на следующей неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных