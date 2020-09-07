Путин и король Саудовской Аравии обсудили производство вакцины от COVID-19

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в Научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. Пострегистрационное исследование вакцины начинается на этой неделе. Исследователи планируют набрать 40 000 добровольцев, заявки подали уже 25 000 человек.