Путин и король Саудовской Аравии обсудили производство вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора главы государств уделили «особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции», отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили совместные усилия по преодолению негативных последствий в мировой экономике, вызванных пандемией нового коронавируса, а также сделку ОПЕК+.
«С обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках», ‒ добавили в пресс-службе Кремля.
11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в Научном центре им. Гамалеи. Ожидается, что в сентябре 2020 г. начнется массовое производство вакцины. Пострегистрационное исследование вакцины начинается на этой неделе. Исследователи планируют набрать 40 000 добровольцев, заявки подали уже 25 000 человек.
Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые поставки вакцины от коронавируса в регионы России начнутся на следующей неделе.