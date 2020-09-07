Посла России вызвали в британский МИД из-за ситуации с Навальным
Посла России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным, сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.
«Сегодня был вызван российский посол в Великобритании в связи с делом об отравлении Алексея Навального», ‒ написал Раб у себя в Twitter. Глава МИД Великобритании добавил, что «с облегчением услышал» об улучшении состояния российского общественного деятеля в берлинской клинике.
Ранее стало известно, что Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ в берлинской клинике «Шарите». Как следует из заявления пресс-службы медучреждения, политик реагирует на человеческую речь, однако долговременные последствия его состояния пока неизвестны.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику «Шарите».