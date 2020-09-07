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Посла России вызвали в британский МИД из-за ситуации с Навальным

Ведомости

Посла России в Лондоне вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным, сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

«Сегодня был вызван российский посол в Великобритании в связи с делом об отравлении Алексея Навального», ‒ написал Раб у себя в Twitter. Глава МИД Великобритании добавил, что «с облегчением услышал» об улучшении состояния российского общественного деятеля в берлинской клинике. 

Ранее стало известно, что Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ в берлинской клинике «Шарите». Как следует из заявления пресс-службы медучреждения, политик реагирует на человеческую речь, однако долговременные последствия его состояния пока неизвестны.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее по теме: Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных