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Песков прокомментировал отказ Сербии от военных учений с Россией в Белоруссии

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Россия относится с уважением к решению Сербии заморозить военные учения с другими странами, в том числе совместные с Москвой и Минском маневры «Славянское братство – 2020» в Белоруссии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь просто идёт констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить. И это не связано с Россией или ещё с какими-то отдельными странами. Мы с уважением относимся к решению сербских властей»,- сказал пресс-секретарь. Песков подчеркнул, что в Москве не считают, что Сербия пошла на этот шаг под внешним давлением.

Песков добавил, что в прошедшем ранее сегодня разговоре президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича вопрос отказа Белграда от международных учений затрагивался, но не обсуждался.

Правительство Сербии 9 сентября объявило о заморозке на полгода всех военных учений с другими странами, подчеркнув, что мораторий касается как стран НАТО, так и ОДКБ. Белград объяснил это решение давлением Евросоюза как в связи с намерением провести совместные маневры с Россией и Белоруссией, так и угрозой Брюсселя затормозить евроинтеграцию из-за продолжающихся контактов и сотрудничества Сербии с сербскими общинами Боснии и Косова. Белград отметил, что действует так в рамках принципов военного нейтралитета во внешней политике. До этого белорусские военные анонсировали прибытие сербских контингентов для участия в учениях.

Российско-сербско-белорусские тактические учения «Славянское братство» проходят ежегодно с 2015 г. на территории одной из трех стран. В 2019 г. маневры проводились в Сербии. В этом году они планировались с 10 по 15 сентября на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусской армии. В учениях должны были принять участие около 1,5 тыс. военнослужащих армий России, Сербии и Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных