Песков прокомментировал отказ Сербии от военных учений с Россией в Белоруссии

Правительство Сербии 9 сентября объявило о заморозке на полгода всех военных учений с другими странами, подчеркнув, что мораторий касается как стран НАТО, так и ОДКБ. Белград объяснил это решение давлением Евросоюза как в связи с намерением провести совместные маневры с Россией и Белоруссией, так и угрозой Брюсселя затормозить евроинтеграцию из-за продолжающихся контактов и сотрудничества Сербии с сербскими общинами Боснии и Косова. Белград отметил, что действует так в рамках принципов военного нейтралитета во внешней политике. До этого белорусские военные анонсировали прибытие сербских контингентов для участия в учениях.