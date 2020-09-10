Путин и Вучич обсудили урегулирование ситуации в Косове

По итогам переговоров произошел дипломатический скандал между Россией и Сербией. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 5 сентября опубликовала в своем Facebook фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете так, что сербский президент сидит гораздо ниже американского. К этому фото Захарова приложила кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.