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Путин и Вучич обсудили урегулирование ситуации в Косове

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем проблематику косовского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля. Путин во время беседы заявил, что позиция России неизменна, она выступает за выработку приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.

«Александр Вучич информировал о переговорах [по косовской проблеме], прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября», — говорится в сообщении. Главы государств также обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества и стратегического партнерства.

Основные переговоры по косовскому урегулированию прошли в Вашингтоне в 4 сентября. Делегации Сербии и Косово подписали в Белом доме соглашение об экономическом сотрудничестве. Белград настоял, чтобы косовская сторона не признавалась на переговорах объектом международного права, так как на данный момент официально не признает независимости края и продолжает считать Косово неотъемлемой частью территории Сербии.

По итогам переговоров произошел дипломатический скандал между Россией и Сербией. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 5 сентября опубликовала в своем Facebook фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете так, что сербский президент сидит гораздо ниже американского. К этому фото Захарова приложила кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.

В ответ министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с осуждением публикации представителя Российского МИД и назвал ее демонстрацией «мелкой злобы». Российского дипломата Александра Боцан-Харченко пригласили в сербский МИД для устного разъяснения ситуации. 7 сентября глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил об исчерпании инцидента с Захаровой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных