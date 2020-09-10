Путин и Вучич обсудили урегулирование ситуации в Косове
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем проблематику косовского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля. Путин во время беседы заявил, что позиция России неизменна, она выступает за выработку приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.
«Александр Вучич информировал о переговорах [по косовской проблеме], прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября», — говорится в сообщении. Главы государств также обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества и стратегического партнерства.
Основные переговоры по косовскому урегулированию прошли в Вашингтоне в 4 сентября. Делегации Сербии и Косово подписали в Белом доме соглашение об экономическом сотрудничестве. Белград настоял, чтобы косовская сторона не признавалась на переговорах объектом международного права, так как на данный момент официально не признает независимости края и продолжает считать Косово неотъемлемой частью территории Сербии.
По итогам переговоров произошел дипломатический скандал между Россией и Сербией. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 5 сентября опубликовала в своем Facebook фото переговоров в Белом доме, на котором Вучич сидит на небольшом стуле напротив стола Трампа в Овальном кабинете так, что сербский президент сидит гораздо ниже американского. К этому фото Захарова приложила кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун в мини-платье во время допроса кладет ногу на ногу. В подписи к посту Захарова посоветовала тем, кого зовут в Белый дом и ставят стул, как на допросе, садиться, как персонаж на втором фото.
В ответ министр обороны Сербии Александр Вулин выступил с осуждением публикации представителя Российского МИД и назвал ее демонстрацией «мелкой злобы». Российского дипломата Александра Боцан-Харченко пригласили в сербский МИД для устного разъяснения ситуации. 7 сентября глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил об исчерпании инцидента с Захаровой.