В Совфеде отреагировали на предложение США от ФРГ по «Северному потоку – 2»
Возможная сделка Германии и США, предусматривающая строительство двух портов для импорта сжиженного газа, укрепит переговорную позицию Берлина в переговорах с США по «Северному потоку – 2», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Эти емкости не помешают немцам: все бывает, и стратегический запас надо где-то хранить. Если американцы на это согласятся, Берлину будет проще: он сможет требовать от США не вводить санкции, так как обеспечена диверсификация», – сказал Джабаров «Ведомостям».
«Немцы народ прагматичный, они всегда будут искать правильный выход из ситуации», – добавил он.
Ранее германская газета Die Zeit сообщила о предложении Германией сделки США, в рамках которой Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство на территории страны двух специальных портов для импорта американского сжиженного газа. Взамен, по условиям предложенной сделки, США разрешат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию «Северного потока – 2».
«Северный поток – 2» – газопровод из России в Германию, прокладываемый по дну Балтийского моря через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода – до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.