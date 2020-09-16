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В Совфеде отреагировали на предложение США от ФРГ по «Северному потоку – 2»

Ведомости

Возможная сделка Германии и США, предусматривающая строительство двух портов для импорта сжиженного газа, укрепит переговорную позицию Берлина в переговорах с США по «Северному потоку – 2», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эти емкости не помешают немцам: все бывает, и стратегический запас надо где-то хранить. Если американцы на это согласятся, Берлину будет проще: он сможет требовать от США не вводить санкции, так как обеспечена диверсификация», – сказал Джабаров «Ведомостям».

«Немцы народ прагматичный, они всегда будут искать правильный выход из ситуации», – добавил он.

Ранее германская газета Die Zeit сообщила о предложении Германией сделки США, в рамках которой Берлин готов вложить до 1 млрд евро в строительство на территории страны двух специальных портов для импорта американского сжиженного газа. Взамен, по условиям предложенной сделки, США разрешат беспрепятственное завершение строительства и эксплуатацию «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» – газопровод из России в Германию, прокладываемый по дну Балтийского моря через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода – до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных