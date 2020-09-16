В Совфеде отреагировали на предложение США от ФРГ по «Северному потоку – 2»

«Эти емкости не помешают немцам: все бывает, и стратегический запас надо где-то хранить. Если американцы на это согласятся, Берлину будет проще: он сможет требовать от США не вводить санкции, так как обеспечена диверсификация», – сказал Джабаров «Ведомостям».