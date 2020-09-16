Лукашенко уволил посла в Латвии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности посла республики в Латвии, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент Белоруссии лишил Павла Латушко и Игоря Лещеня дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу». По данным агентства, соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября.
Ранее президент Белоруссии уволил посла страны в Словакии Игоря Лещеню, который высказался в поддержку протестующих. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов.