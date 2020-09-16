Лукашенко уволил посла в Латвии

Ранее президент Белоруссии уволил посла страны в Словакии Игоря Лещеню, который высказался в поддержку протестующих. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов.