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Лукашенко уволил посла в Латвии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности посла республики в Латвии, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

«Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Беларусь в Латвийской республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — говорится в сообщении. 

Кроме того, президент Белоруссии лишил Павла Латушко и Игоря Лещеня дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу». По данным агентства, соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября.

Ранее президент Белоруссии уволил посла страны в Словакии Игоря Лещеню, который высказался в поддержку протестующих. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов.

Ранее по теме: Лукашенко рассказал о тактике организаторов протестов в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных