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Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти

Ведомости

Угроза силового захвата власти в Белоруссии миновала, заявил помощник президента страны Валерий Бельский, пишет «БелТА».

«Уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает – можно вспомнить и про закон», – сказал Бельский, отметив, что белорусская революция является «фейково-эмоциональной».

По его словам, координационный совет оппозиции не смог сформировать «внятную» программу действий, которая была бы лучше нынешней экономической и политической стратегии. «Поэтому в основе протестных акций скорее эмоции, чем реалистичные оценки последствий насаждаемой смены руководства страны и ее общественно-политического устройства», – объяснил Бельский.

Если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт, отметил он. Организаторам оппозиции на данном этапе нужно было помочь – предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. «Но где они? Что они могут и чего хотят?» – спросил Бельский.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста. Позже по инициативе уехавшей в Литву Тихановской был сформирован координационный совет оппозиции, который ставит своей задачей мирную передачу власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных