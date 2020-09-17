Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти

Если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт, отметил он. Организаторам оппозиции на данном этапе нужно было помочь – предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. «Но где они? Что они могут и чего хотят?» – спросил Бельский.