Помощник Лукашенко заявил о купировании угрозы силового захвата власти
Угроза силового захвата власти в Белоруссии миновала, заявил помощник президента страны Валерий Бельский, пишет «БелТА».
«Уличные бои ничего не дали. Противостояние на баррикадах проиграно. Угроза силового захвата власти купирована. Броуновское протестное движение помалу затихает – можно вспомнить и про закон», – сказал Бельский, отметив, что белорусская революция является «фейково-эмоциональной».
По его словам, координационный совет оппозиции не смог сформировать «внятную» программу действий, которая была бы лучше нынешней экономической и политической стратегии. «Поэтому в основе протестных акций скорее эмоции, чем реалистичные оценки последствий насаждаемой смены руководства страны и ее общественно-политического устройства», – объяснил Бельский.
Если протестное движение хочет стать реальной политической силой, оно должно оформиться в легальный институт, отметил он. Организаторам оппозиции на данном этапе нужно было помочь – предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. «Но где они? Что они могут и чего хотят?» – спросил Бельский.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста. Позже по инициативе уехавшей в Литву Тихановской был сформирован координационный совет оппозиции, который ставит своей задачей мирную передачу власти.