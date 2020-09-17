Путин и премьер Индии обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в ходе телефонного разговора совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Затронуты также некоторые практические аспекты двусторонних связей, включая совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин поздравил Моди с 70-летием. Премьер Индии поблагодарил президента России за поздравления и выразил удовлетворение работой, которую проводит РФ в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.
«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений в русле отмечаемого в этом году 20-летия Декларации о стратегическом партнерстве», — добавили в пресс-службе Кремля.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Позже РФПИ и глобальная фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. договорились о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию.