Путин и премьер Индии обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Позже РФПИ и глобальная фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. договорились о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию.