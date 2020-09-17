Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин и премьер Индии обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в ходе телефонного разговора совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронуты также некоторые практические аспекты двусторонних связей, включая совместные усилия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Моди с 70-летием. Премьер Индии поблагодарил президента России за поздравления и выразил удовлетворение работой, которую проводит РФ в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. 

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений в русле отмечаемого в этом году 20-летия Декларации о стратегическом партнерстве», — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство в год более 300 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Позже РФПИ и глобальная фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. договорились о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию.

Ранее по теме: Россия поставит Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных