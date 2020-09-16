Россия поставит Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и глобальная фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. договорились о поставке 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индию, говорится на сайте фонда.
В РФПИ рассказали, что поставки вакцины могут начаться к концу 2020 г., когда закончатся ее клинические испытания и когда Индия официально зарегистрирует российскую вакцину.
Сопредседатель совета директоров и управляющий директор Dr. Reddy’s Г.В. Прасад сообщил, что в Индии пройдет третья фаза испытаний вакцины от коронавируса для выполнения требований индийского регулятора.
Ранее РФПИ договорился о поставках 32 млн доз вакцины от коронавируса в Мексику. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку, сообщал оперштаб Москвы.