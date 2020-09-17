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Захарова назвала дату выступления Путина на Генассамблее ООН

Ведомости

Выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел», ‒ сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, работа в ходе недели будет выстраиваться в видеоформате.

«С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением», ‒ добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что основное внимание в своем выступлении Путин планирует сосредоточить на вызове, который бросила миру пандемия нового коронавируса.

Путин возглавит российскую делегацию, членами которой станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента Юрий Ушаков. Всего в российскую делегацию войдут 10 человек.

Ранее по теме: Путин по видеосвязи выступит на юбилейной сессии Генассамблеи ООН

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных