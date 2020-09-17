Захарова назвала дату выступления Путина на Генассамблее ООН

«С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о центральном международно-политическом мероприятии года для всеобъемлющего рассмотрения актуальных проблем современности, которое традиционно собирает глав государств, правительств и министров иностранных дел», ‒ сказала Захарова на брифинге.