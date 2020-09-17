МИД Белоруссии назвал резолюцию Европарламента «агрессивной»
Резолюция Европарламента по ситуации в Белоруссии носит агрессивный характер и не содержит конструктивных тезисов, следует из заявления МИДа республики, опубликованного на сайте министерства.
«Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда», ‒ говорится в сообщении.
Депутаты Европарламента, согласно резолюции, предложили ввести санкции в отношении белорусских чиновников и президента страны Александра Лукашенко, которого они признали «нелегитимным». Они также призвали как можно скорее провести в Белоруссии новые «свободные и справедливые» выборы после «сфальсифицированных».
В МИД Белоруссии отметили, что разочарованы неспособностью Европарламента «заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов», а также его непониманием происходящих в Белоруссии процессов. «Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента», ‒ подчеркнули в министерстве.
9 августа Лукашенко одержал победу на выборах президента, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов. После этого в стране начались протесты. Лукашенко позже заявил, что готов провести новые президентские выборы после реализации конституционной реформы в стране.