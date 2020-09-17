Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

МИД Белоруссии назвал резолюцию Европарламента «агрессивной»

Ведомости

Резолюция Европарламента по ситуации в Белоруссии носит агрессивный характер и не содержит конструктивных тезисов, следует из заявления МИДа республики, опубликованного на сайте министерства.

«Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда», ‒ говорится в сообщении.

Депутаты Европарламента, согласно резолюции, предложили ввести санкции в отношении белорусских чиновников и президента страны Александра Лукашенко, которого они признали «нелегитимным». Они также призвали как можно скорее провести в Белоруссии новые «свободные и справедливые» выборы после «сфальсифицированных».

В МИД Белоруссии отметили, что разочарованы неспособностью Европарламента «заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов», а также его непониманием происходящих в Белоруссии процессов. «Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента», ‒ подчеркнули в министерстве.

9 августа Лукашенко одержал победу на выборах президента, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов. После этого в стране начались протесты. Лукашенко позже заявил, что готов провести новые президентские выборы после реализации конституционной реформы в стране.

Ранее по теме: Европарламент признал КС оппозиции «временным представителем» белорусов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных