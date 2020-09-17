МИД Белоруссии назвал резолюцию Европарламента «агрессивной»

«Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда», ‒ говорится в сообщении.