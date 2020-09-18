Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на запросы по Навальному

Россия до сих пор не получила от Германии результатов обследования Навального, хотя Генпрокуратура направила соответствующий запрос еще 27 августа. Берлинская генпрокуратура заявила, что не может выдать эти сведения без согласия самого основателя ФБК. При этом Европа требует от России расследовать обстоятельства произошедшего с Навальным. Кремль на это заявил, что не может возбудить уголовное дело без изучения результатов его анализов.