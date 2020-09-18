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Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на запросы по Навальному

Ведомости

Власти Германии отказываются отвечать на запросы Генпрокуратуры по делу о предполагаемом отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального под надуманными предлогами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», – отметил Лавров.

11 сентября следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что готовит дополнительный запрос в адрес немецких властей для участия в следственных действиях по делу Навального. 14 сентября Генпрокуратура направила Германии новый запрос с просьбой предоставить информацию и копии документов, касающихся лечения основателя ФБК.

Россия до сих пор не получила от Германии результатов обследования Навального, хотя Генпрокуратура направила соответствующий запрос еще 27 августа. Берлинская генпрокуратура заявила, что не может выдать эти сведения без согласия самого основателя ФБК. При этом Европа требует от России расследовать обстоятельства произошедшего с Навальным. Кремль на это заявил, что не может возбудить уголовное дело без изучения результатов его анализов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных