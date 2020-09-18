Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на запросы по Навальному
Власти Германии отказываются отвечать на запросы Генпрокуратуры по делу о предполагаемом отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального под надуманными предлогами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».
«Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», – отметил Лавров.
11 сентября следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что готовит дополнительный запрос в адрес немецких властей для участия в следственных действиях по делу Навального. 14 сентября Генпрокуратура направила Германии новый запрос с просьбой предоставить информацию и копии документов, касающихся лечения основателя ФБК.
Россия до сих пор не получила от Германии результатов обследования Навального, хотя Генпрокуратура направила соответствующий запрос еще 27 августа. Берлинская генпрокуратура заявила, что не может выдать эти сведения без согласия самого основателя ФБК. При этом Европа требует от России расследовать обстоятельства произошедшего с Навальным. Кремль на это заявил, что не может возбудить уголовное дело без изучения результатов его анализов.