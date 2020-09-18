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В Кремле не получали заявления белгородского губернатора Савченко об отставке

Ведомости

Кремль не получал заявление губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы пока ничего не получали на этот счет. Там, видимо, будут контакты осуществляться с тем, чтобы прояснить ситуацию», ‒ сказал Песков, отвечая на вопрос, получил ли Кремль заявление от Савченко о его отставке.

Ранее пресс-служба главы Белгородской области сообщила, что Савченко написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. 22 сентября на заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации ‒ представителя от регионального законодательного собрания, добавили в пресс-службе.

Евгений Савченко занимает пост главы региона более 26 лет. Он абсолютный рекордсмен по продолжительности руководства российским регионом. Впервые он был назначен и. о. в октябре 1993 г. (после работы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия России). 

Ранее по теме: Евгений Савченко отставился рекордсменом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных