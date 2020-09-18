В Кремле не получали заявления белгородского губернатора Савченко об отставке
Кремль не получал заявление губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы пока ничего не получали на этот счет. Там, видимо, будут контакты осуществляться с тем, чтобы прояснить ситуацию», ‒ сказал Песков, отвечая на вопрос, получил ли Кремль заявление от Савченко о его отставке.
Ранее пресс-служба главы Белгородской области сообщила, что Савченко написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. 22 сентября на заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации ‒ представителя от регионального законодательного собрания, добавили в пресс-службе.
Евгений Савченко занимает пост главы региона более 26 лет. Он абсолютный рекордсмен по продолжительности руководства российским регионом. Впервые он был назначен и. о. в октябре 1993 г. (после работы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия России).