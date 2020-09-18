Памфилова надеется на продолжение работы большинства членов ЦИК

В конце 2020 г. начнётся процесс ротации нынешнего состава ЦИК, 15 членов которого назначаются на пять лет. Он должен завершиться к марту 2021 г. В прошлый раз во время кадровых перемен в Центральной избирательной комиссии поменялся не только председатель (Владимира Чурова сменила Памфилова): осталось только шесть из 15 прежних членов ЦИК.