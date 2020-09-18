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Памфилова надеется на продолжение работы большинства членов ЦИК

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала «очень сильным и работоспособным» нынешний состав ЦИК. В нем работают представители шести партий, каждый из которых «свободно высказывает свое мнение и отстаивает свои позиции, в то же время способны достигать консенсуса по принципиальным вопросам», сказала «Ведомостям» Памфилова.

«Я надеюсь, что большинство членов ЦИК останется [после ближайшей кадровой ротации]»,- сказала она «Ведомостям». По словам Памфиловой, нынешний состав ЦИК должен «заложить фундамент» для проведения выборов в Госдуму 2021 г., «все настроены на эту работу».

В конце 2020 г. начнётся процесс ротации нынешнего состава ЦИК, 15 членов которого назначаются на пять лет. Он должен завершиться к марту 2021 г. В прошлый раз во время кадровых перемен в Центральной избирательной комиссии поменялся не только председатель (Владимира Чурова сменила Памфилова): осталось только шесть из 15 прежних членов ЦИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных