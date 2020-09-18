Памфилова надеется на продолжение работы большинства членов ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала «очень сильным и работоспособным» нынешний состав ЦИК. В нем работают представители шести партий, каждый из которых «свободно высказывает свое мнение и отстаивает свои позиции, в то же время способны достигать консенсуса по принципиальным вопросам», сказала «Ведомостям» Памфилова.
«Я надеюсь, что большинство членов ЦИК останется [после ближайшей кадровой ротации]»,- сказала она «Ведомостям». По словам Памфиловой, нынешний состав ЦИК должен «заложить фундамент» для проведения выборов в Госдуму 2021 г., «все настроены на эту работу».
В конце 2020 г. начнётся процесс ротации нынешнего состава ЦИК, 15 членов которого назначаются на пять лет. Он должен завершиться к марту 2021 г. В прошлый раз во время кадровых перемен в Центральной избирательной комиссии поменялся не только председатель (Владимира Чурова сменила Памфилова): осталось только шесть из 15 прежних членов ЦИК.