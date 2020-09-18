В Генштабе заявили о росте активности самолетов-разведчиков в Черном море
Число полетов иностранных самолетов-разведчиков в Черноморском регионе увеличилось на 40% по сравнению с показателем прошлого года, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.
«На 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе», ‒ сказал Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.
По его словам, вблизи Крымского полуострова интенсивность иностранной воздушной разведки возросла на 61%. 4 сентября одновременно над Черным морем находились пять разведывательных летательных аппаратов, а их минимальное приближение к российской границе составило 15 км, добавил Рудской.
«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 км», ‒ отметил он.
Помимо этого Рудской уточнил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, но и американские стратегические бомбардировщики.