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В Генштабе заявили о росте активности самолетов-разведчиков в Черном море

Ведомости

Число полетов иностранных самолетов-разведчиков в Черноморском регионе увеличилось на 40% по сравнению с показателем прошлого года, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«На 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число полетов самолетов-разведчиков в Черноморском регионе», ‒ сказал Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, вблизи Крымского полуострова интенсивность иностранной воздушной разведки возросла на 61%. 4 сентября одновременно над Черным морем находились пять разведывательных летательных аппаратов, а их минимальное приближение к российской границе составило 15 км, добавил Рудской.

«28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 км», ‒ отметил он.

Помимо этого Рудской уточнил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, но и американские стратегические бомбардировщики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных