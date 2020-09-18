В офисе Зеленского опровергли тайные договоренности с Россией

«Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу», — сказал Ермак, комментируя интервью бывшего главы офиса президента Андрея Богдана, упоминавшего о неких взаимных обязательствах Киева и Москвы. Ермак добавил, что любая информация о таких договоренностях является «конспирологией», но пояснил, что само интервью с Богданом не смотрел.