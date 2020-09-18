В офисе Зеленского опровергли тайные договоренности с Россией
Украинские власти не имеют никаких тайных договоренностей с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина».
«Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу», — сказал Ермак, комментируя интервью бывшего главы офиса президента Андрея Богдана, упоминавшего о неких взаимных обязательствах Киева и Москвы. Ермак добавил, что любая информация о таких договоренностях является «конспирологией», но пояснил, что само интервью с Богданом не смотрел.
9 сентября экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он заявил о якобы имевшихся невыполненных по отношению к России договоренностях чиновников Украины, в частности, об обмене пленными и статусе Крыма.
Через день, 10 сентября, Богдана вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) под предлогом того, что изложенная им информация разглашалась незаконно, а также с целью проверки озвученных им в интервью фактов. Богдан заявил, что начал получать угрозы, из-за чего покинул Украину через румынскую границу.