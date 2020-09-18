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В офисе Зеленского опровергли тайные договоренности с Россией

Ведомости

Украинские власти не имеют никаких тайных договоренностей с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина».

«Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу», — сказал Ермак, комментируя интервью бывшего главы офиса президента Андрея Богдана, упоминавшего о неких взаимных обязательствах Киева и Москвы. Ермак добавил, что любая информация о таких договоренностях является «конспирологией», но пояснил, что само интервью с Богданом не смотрел.

9 сентября экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем он заявил о якобы имевшихся невыполненных по отношению к России договоренностях чиновников Украины, в частности, об обмене пленными и статусе Крыма.

Через день, 10 сентября, Богдана вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) под предлогом того, что изложенная им информация разглашалась незаконно, а также с целью проверки озвученных им в интервью фактов. Богдан заявил, что начал получать угрозы, из-за чего покинул Украину через румынскую границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных