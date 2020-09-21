Польша, Литва и Румыния предложили ЕС ввести безвиз для белорусов

Главы государств также предлагают содействовать диверсификации энергетики и энергетической безопасности Белоруссии, обеспечить доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики республики, увеличить присутствие и активность международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций. Президенты отметили, что признают результаты выборов законными, только если они проводятся в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при наличии международного наблюдения. Никто, кроме народа Белоруссии, не может решать судьбу страны, подчеркнули они.