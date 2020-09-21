Польша, Литва и Румыния предложили ЕС ввести безвиз для белорусов
Президенты Литвы, Польши и Румынии предложили Европейскому союзу ввести для белорусов безвизовый режим в качестве меры поддержки, следует из совместного заявления глав государств.
«Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз как крупная глобальная экономическая держава должен предоставить пакет помощи для демократических и экономических преобразований Белоруссии. Пакет должен включать, в частности, содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах по вступлению в ВТО, безвизовый режим при наличии необходимых условий», ‒ говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Польши.
Главы государств также предлагают содействовать диверсификации энергетики и энергетической безопасности Белоруссии, обеспечить доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики республики, увеличить присутствие и активность международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций. Президенты отметили, что признают результаты выборов законными, только если они проводятся в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при наличии международного наблюдения. Никто, кроме народа Белоруссии, не может решать судьбу страны, подчеркнули они.
Авторы заявления готовы помочь белорусам, поделиться с ними своими знаниями и опытом, если те решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты, защищающие права человека и свободу слова, объяснил президент Литвы Гитанас Науседа. Он представит предложения по такому плану помощи на заседании Европейского совета, которое состоится 24‒25 сентября, сообщается на сайте главы государства.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. ЕС не признал результаты выборов. 17 сентября Лукашенко заявил, что страна вынуждена «отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье» и закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной. Он обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой остановить «своих безумных политиков», чтобы не дать «развязаться войне».